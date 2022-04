Oristanio ancora titolare, Stankovic concede il rigore! Volendam a -6

Oristanio ancora titolare in Olanda, non trova la via del gol e anche questa volta Stankovic non riesce a mantenere la porta inviolata. Altro pareggio per il Volendam (2-2 con lo Jong PSV), e raccoglie solamente due punti nelle ultime cinque partite.

SOLO UN PARI – Gaeteano Oristanio ancora titolare, adesso gioca con continuità, viene sostituito solamente all’87’. Il Volendam trova la rete del vantaggio dopo venticinque minuti, grazie a Ould-Chick, ma al 36′ Filip Stankovic commette un fallo in area di rigore, viene ammonito e concede il penalty agli avversari. Romero, attaccante dello Jong PSV, realizza il calcio di rigore. Il Volendam nella ripresa rialza la testa, trovando il gol dell’1-2 con Muhrer. Al 60′ ancora Romero pareggia i conti per il 2-2 finale. Con il secondo pareggio nelle ultime cinque partite (e tre sconfitte), il Volendam si allontana sempre più dalla vetta, ora a -6.