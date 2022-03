Marotta: «Inter tornata al suo scenario adatto! Seconda squadra ‘invisibile’»

Marotta ha commentato il premio, legato al Gran Galà del Calcio AIC, dell’Inter come società dell’anno per la stagione 2020-2021 (vedi articolo). L’Amministratore Delegato per l’area sportiva dà il giusto riconoscimento a tutte le componenti del club.

IL PREMIO – Giuseppe Marotta celebra l’Inter come società dell’anno: «Siamo molto orgogliosi di aver vinto questo premio che suggella una stagione che ci ha portato a conquistare lo scudetto. L’Inter è tornata in uno scenario adatto alla tradizione e alla storia di questo club glorioso. Lo scudetto e questo riconoscimento sono frutto del lavoro di tutti: dalla squadra, che va in campo, a tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Si tratta di una seconda squadra invisibile, uomini e donne dell’Inter che supportano le attività del club ogni giorno. Questo traguardo è il risultato degli investimenti, della lungimiranza e della visione della nostra proprietà, che è sempre stata vicino a noi e che ci ha aiutato a raggiungere questo importante obiettivo nel corso di questi anni».

Fonte: inter.it