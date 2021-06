Marotta: «Felici di giocare e festeggiare lo Scudetto dell’Inter negli USA»

Marotta presenta il primo appuntamento estivo della nuova Inter, che sbarcherà negli USA. L’AD Sport nerazzurro parla positivamente della Florida Cup in programma a fine luglio. Di seguito quanto riportato dal sito ufficiale del Club nerazzurro

SCUDETTO NEGLI USA – L’annuncio della partecipazione dell’Inter alla prossima Florida Cup (vedi comunicato) inorgoglisce Beppe Marotta, che presenta l’appuntamento estivo: «Non potremmo essere più felici di aggiungere un paio di incontri di Florida Cup al nostro programma di allenamento, mentre continuiamo le nostre celebrazioni per lo Scudetto negli Stati Uniti insieme alla nostra Prima Squadra. L’intero Club è entusiasta per l’imminente viaggio a Orlando per un paio di partite impegnative. E l’organizzazione è ansiosa per l’opportunità di festeggiare insieme ai nostri molti sostenitori americani». Queste le parole di Marotta sulla prossima tournée americana dell’Inter campione d’Italia.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]