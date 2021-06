Florida Cup, Inter presente: ecco le date delle prime 2 amichevoli ufficiali

Florida Cup in arrivo per l’Inter, che ha ufficializzato il suo primo (doppio) impegno della nuova stagione. Si torna negli Stati Uniti, a fine luglio, ma da Campioni d’Italia. Di seguito il comunicato ufficiale del Club nerazzurro

FLORID CUP – “Le prime date ufficiali dell’estate nerazzurra sono quelle che vedranno l’Inter impegnata negli Stati Uniti, tra il 25 e il 28 luglio, per la Florida Cup, il prestigioso torneo estivo che nell’edizione 2021 vedrà tra le squadre coinvolte, oltre ai Campioni d’Italia, Arsenal, Everton e Millonarios. La cornice dell’evento sarà il Camping World Stadium di Orlando, in cui domenica 25 luglio si giocherà il match inaugurale tra Inter e Arsenal, a cui seguirà la sfida tra Everton e i colombiani del Millonarios. I vincitori delle due gare si incontreranno per aggiudicarsi la Florida Cup, mercoledì 28 luglio, e la finale verrà preceduta dalla partita tra le due sconfitte”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]