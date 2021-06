Conte ha lasciato l’Inter ed è pronto a ripartire dall’Inghilterra, ma ancora non c’è l’accordo con il Tottenham. La trattativa è ben avviata, ma la grande sorpresa potrebbe riguardare il suo “supervisore” già alla Juventus

LONDRA BIANCONERA – Il frettoloso addio di Antonio Conte all’Inter non porterà l’ex tecnico nerazzurro sulla panchina del Real Madrid, che ha scelto un altro tecnico italiano: Carlo Ancelotti. Avanza, però, la candidatura del Tottenham, che entro questo weekend proverà a soddisfare tutte le richieste di Conte. Come appreso da “Sky Sport”, ballano ancora 3 milioni circa tra le pretese dell’allenatore leccese e la proposta del Club londinese. Le parti tratteranno per trovare un punto d’incontro entro lunedì, quando potrebbe arrivare la fumata bianca. Conte è il primo nome sulla lista del Tottenham ma non è l’unico italiano. Gli Spurs, infatti, hanno offerto offerto la gestione dell’Area Sportiva a Fabio Paratici, che di recente ha finito la sua avventura alla Juventus (vedi comunicato). Conte e Paratici hanno già lavorato insieme alla Juventus, legati da Beppe Marotta, che nel frattempo programma il futuro dell’Inter. Domani è atteso l’annuncio di Simone Inzaghi in panchina, mente la novità di oggi è la partecipazione nerazzurra alla Florida Cup (vedi dichiarazioni).