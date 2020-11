Marotta: “Con Galliani stima reciproca. Jiangsu? Speriamo altri successi”

Condividi questo articolo

Giuseppe Marotta

Giuseppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, è stato protagonista di un’interessante intervista doppia con Adriano Galliani su “Inter TV”. Il dirigente nerazzurro ha parlato del legame con il Monza e della vittoria del Jiangsu – società del gruppo Suning – nel campionato cinese.

PASSATO IN COMUNE – Giuseppe Marotta ricorda con piacere lo stesso percorso condiviso con Adriano Galliani, visto che una tappa importante nella carriera di entrambi è stato il Monza: «C’è stima reciproca con Adriano, direi che essendo meno giovane di me l’ho visto come un esempio da seguire e quindi ho cercato di imitarlo. Abbiamo fatto una bella carriera partendo da Monza. Per me quella è stata un’esperienza importantissima nella mia carriera. Io sono arrivato alcuni anni dopo la vicepresidenza di Adriano Galliani e ho trovato il presidente Giambelli che ci lega. Con lui ho potuto crescere personalmente e ho imparato l’esperienza che poi mi è servita per il futuro».

VITTORIA – Marotta ha poi ricordato la vittoria del Jiangsu – società del gruppo Suning – nel campionato cinese, augurandosi che presto possa succedere anche in casa Inter: «Nella giornata di ieri abbiamo fatto i complimenti alla famiglia Zhang per la prestigiosissima vittoria del Jiangsu. Spero sia foriero di un ulteriore successo in casa italiana, perché lo meritano la società e i tifosi».