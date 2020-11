Skrtel: “Skriniar deve restare all’Inter. Posto da titolare? Deve lottare”

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Martin Skrtel, attuale difensore dell’Istanbul Basaksehir, ha parlato a Sport Aktuality di Milan Skriniar e del momento che sta attualmente attraversando all’Inter, dandogli anche dei consigli sui prossimi passi da seguire.

CONSIGLIO – Dall’alto della sua esperienza, Martin Skrtel ha voluto consigliare il connazionale Milan Skriniar. L’ex difensore del Liverpool e attuale giocatore dell’Istanbul Basaksehir, ha voluto dire la sua sul momento che sta vivendo il suo compagno di ruolo e su ciò che ora dovrebbe fare: «Ci sono momenti nella vita di un calciatore dove le cose non vanno bene, ma ci sono anche dei momenti in cui semplicemente non vanno come piianificato. Quando questo succede, è importante che il giocatore reagisca. E questo è ciò che sta attraversando Skriniar all’Inter. Nelle ultime partite ha perso il suo ruolo di titolare e continuano a susseguirsi le voci di un suo addio alla squadra. È ancora giovane e deve rimanere forte e lottare per riscattarsi. Anche se su di lui c’è l’interesse di squadre inglesi e spagnole, la soluzione migliore secondo me è quella di restare all’Inter, dove si è costruito già una certa reputazione».