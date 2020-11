Donati: “Galliani contento per sfida contro l’Inter? Questo...

Donati: “Galliani contento per sfida contro l’Inter? Questo vuol dire…”

Giulio Donati, ex terzino dell’Inter e attuale giocatore del Monza, ha parlato ai canali social del club brianzolo dopo la sconfitta nel test di oggi contro i nerazzurri (vedi articolo), commentando le parole di Galliani (vedi articolo).

SODDISFAZIONE – Dopo 10 anni, il test tra Inter e Monza è stata l’occasione per Giulio Donati di tornare ad Appiano Gentile. Il terzino della squadra brianzola, infatti, è stato ceduto proprio dai nerazzurri nel 2010. Queste le sue parole dopo la sfida di oggi, dove ha soprattutto commentato le parole di Adriano Galliani: «Se il Dottore è contento è segno che ha visto una buona partita. Non abbiamo avuto modo di parlare prima della partita, vediamo cosa ci dirà adesso. Per la nostra stagione c’è ottimismo, arriviamo da due vittorie di fila e dobbiamo cercare di dare continuità a questa striscia di punti importanti».