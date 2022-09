Lukaku vicino all’Inter, ma ora è volato in Belgio! I motivi del viaggio – Sky

Lukaku prosegue a lavorare per recuperare il prima possibile dall’infortunio che lo ha tenuto fuori con il Milan. L’attaccante dell’Inter, rimasto sempre vicino alla squadra in questi giorni, è volato in Belgio. Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso di Sky Sport 24, spiega i motivi

VIAGGIO – Romelu Lukaku dopo Milan-Inter è volato in Belgio. Matteo Barzaghi svela i motivi: «In questi giorni Lukaku è rimasto sempre vicino alla squadra, è partito ora per il Belgio per continuare il suo percorso e condividere i suoi progressi con lo staff medico belga. Questo viaggio, fatto ovviamente in sintonia con l’Inter, permetterà a Lukaku di stare fuori per qualche giorno e poi continuare il lavoro ad Appiano Gentile con il sogno di rientrare appena possibile. Più di qualcuno spera di vederlo in campo prima della sosta».