Colonnese: «Inter, gol assurdi: Inzaghi prenda decisioni forti! Correa…»

L’Inter contro il Milan non solo ha perso ma ha mostrato un gioco e un atteggiamento a tratti inspiegabili. Ciccio Colonnese da ex difensore prova a spiegare cosa sta succedendo alla retroguardia nerazzurra (vedi focus), invitando Inzaghi a prendere decisioni forti. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24

FONDAMENTA – L’Inter ha più di un problema in difesa, un aspetto che secondo Ciccio Colonnese era già piuttosto evidente: «Cosa succede alla difesa dell’Inter? Io mi sono fatto l’idea che nel calcio questi momenti difficili succedono, soprattutto se non hai una concentrazione massimale difensiva. E l’Inter non ce l’ha dal precampionato. Tutto parte da lì, da quel ritiro dove ha affrontato partite importanti prendendo un sacco di gol. Secondo me è proprio una questione di agonismo e cattiveria, quindi quando ci sono queste cose devi chiudere tutti nello spogliatoio e spiegare che se non hai le fondamenta difensive diventa difficile fare il calcio che vuole Inzaghi».

DECISIONI – Colonnese prosegue invitando Simone Inzaghi a pendere decisioni forti: «L’Inter ha preso dei gol veramente assurdi, non esiste che calciatori così bravi prendano questi gol. Esiste che la testa non ce l’hai, dai tutto per scontato e quando sei superficiale fai questi errori da scuole calcio e non è corretto per nessuno. Inzaghi è stato onesto e lucido a fine partita ma ora deve portare questa lucidità nello spogliatoio e fare scelte forti. Tutti diciamo che Bastoni è un campione, de Vrij e Skriniar giocatori forti poi però quando si prendono questi gol ci vuole responsabilità e la fai assumere prendendo decisioni forti».

REGALI – L’Inter dopo il vantaggio ha regalato l’1-1 al Milan, un qualcosa che secondo Colonnese ti taglia le gambe: «Ci vuole anche un discorso generale perché anche nel primo gol, dove secondo me l’Inter si è trovata in vantaggio con un po’ di fortuna, poi regali quel gol in quel modo lì ti ammazza le gambe. Sei andato in vantaggio, non gli regalare il gol. Non so chi si è salvato ieri, forse un po’ Lautaro Martinez. Penso che tutti siano in difficoltà, è un problema generale ma anche di condizione perché molti giocatori non stanno bene. Brozovic secondo me non fa tutti i chilometri che faceva la scorsa stagione, Barella spinge meno. Davanti Correa è un grosso enigma, ogni volte che gioca titolare non riesce a dimostrare di essere da Inter».

TOP PLAYER CERCASI – Colonnese chiude focalizzandosi sull’assenza di Ivan Perisic: «Sulla fascia sinistra l’Inter ha perso un top player. Quindi tutta la fascia è in difficoltà perché Perisic tappava molti buchi e faceva giocare bene tutti da quella parte. I venti minuti dell’Inter? Quelle sono reazioni dove giochi di foga, ma è quando sei fresco che si vede la convinzione. L’Inter non mi è sembrata brillantissima, l’anno scorso invece sì. Ho la sensazione che il fraseggio l’anno scorso fosse più veloce, ora è più lento».