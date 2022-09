Barella, prestazione incolore in Milan-Inter: corsa a vuoto e zero iniziativa

Nicolò Barella ha disputato un Milan-Inter anonimo. Il centrocampista non ha saputo incidere ed è stato fagocitato dal pressing asfissiante dei padroni di casa

INCOLORE – Nicolò Barella ha disputato una prova estremamente anonima in Milan-Inter. Il centrocampista, reduce da una prestazione super contro la Cremonese, era uno dei più attesi vista anche l’importanza del match. L’ex Cagliari invece non ha saputo fare la differenza: diverse le corse a vuoto e mai uno spunto offensivo degno di nota. Merito certamente del Milan che, attraverso il pressing asfissiante portato principalmente da Tonali, ha chiuso a Barella tutte le linee di passaggio. Ma da un calciatore della levatura di Barella ci si attende certamente di più. In un momento difficile per la squadra, reduce da una sconfitta bruciante ed attesa da un impegno importantissimo (mercoledì sera arriva il Bayern Monaco a San Siro), è necessario resettare la testa e ripartire al meglio.