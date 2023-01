Lukaku, in panchina per Inter-Verona? Il programma e un obiettivo – SM

Lukaku è alle prese con l’ennesimo problema fisico che lo costringe a saltare gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma stasera alle 21 contro il Parma (vedi ultime). Secondo le ultime di sportmediaset.it, il programma per il belga è stato già stilato con la speranza di averlo almeno in panchina sabato con il Verona. La data da segnare in rosso però è un’altra

PROGRAMMA – Romelu Lukaku ha accusato un’infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro e dunque salterà Inter-Parma, sfida in programma stasera alle 21 a San Siro e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il belga fino a mercoledì svolgerà il classifico lavoro di fisioterapia, piscina e cyclette per poi passare al campo, anche solo per svolgere lavoro personalizzato, tra giovedì o venerdì. O almeno questo è il programma stilato dallo staff di Inzaghi, qualora non ci fossero ulteriori intoppi.

Lukaku, possibilità di vederlo in panchina per Inter-Verona? Inzaghi non ha fretta

Non è escluso che Lukaku possa finire in panchina per Inter-Verona, sfida della diciottesima giornata di Serie A in programma sabato 14 gennaio alle 20.45 ma è più che altro una speranza dato che né Inzaghi né lo stesso attaccante hanno particolare fretta. Il grande obiettivo, infatti, è recuperare per la finale di Supercoppa italiana contro il Milan del 18 gennaio a Riad.