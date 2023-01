Inter, tante assenze contro il Parma: Inzaghi chiama Kamate! Un indizio

L’Inter stasera scende in campo a San Siro alle ore 21 negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma (vedi ultime). Intanto tra i convocati nerazzurri ci sarà una piacevole novità, ossia Kamate della Primavera. Spunta il numero di maglia

NOVITÀ – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la doccia fredda subita sul campo del Monza che ha frenato la corsa in campionato, si appresta a sfidare il Parma a San Siro alle ore 21.00 nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Formazione nerazzurra rimaneggiata per via delle molte assenze: da Marcelo Brozovic a Nicolò Barella passando per Hakan Calhanoglu e Romelu Lukaku. Ecco allora che tra i convocati di mister Inzaghi spunta una fresca novità, ossia il centrocampista della Primavera, Issiaka Kamate (classe 2004). L’indizio arriva direttamente dal numero di maglia, che sarà il 49.