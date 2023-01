Radice: «Per Lukaku è questione fisica. Con il Napoli ha giocato bene»

Angiolo Radice ha analizzato e commentato lo stato di forma di Romelu Lukaku e le precedenti scelte del Chelsea sul belga. Il giornalista ha parlato così dell’attaccante su TMW Radio in diretta con il podcast Maracanà.

FISICO – Angiolo Radice ha voluto commentare il momento e lo stato di forma dell’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, finito nell’occhio del ciclone dopo l’ennesimo infortunio della stagione. Il giornalista ha parlato così del belga su TMW Radio: «Secondo me è solo questione prettamente fisica. Lukaku ha fatto un anno in Inghilterra senza giocare perché l’allenatore non lo voleva. La dirigenza ha spinto per il belga, lo stesso giocatore ha voluto il trasferimento, ma Tuchel non sapeva come utilizzarlo, perché giocava senza punte. Lukaku era un pesce fuor d’acqua ed è arrivato all’Inter condizionato da infortuni. Ora fa fatica a trovare la condizione. Con il Napoli il belga ha giocato molto bene, con generosità e sacrificio. Ha dato un suo contributo in termini offensivi, poi con il Monza se entri a partita in corso e dopo 3 giorni paghi. Ha fatto due-tre errori e ha pagato a caro prezzo la situazione».