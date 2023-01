Paganin: «Lukaku farà fatica a recuperare. Nessun dubbio sul suo valore»

Romelu Lukaku non sta di certo convincendo nell’anno del suo ritorno all’Inter. Tra infortuni e prestazioni pessime, il belga è ora al centro delle critiche. Massimo Paganin ne ha parlato così in collegamento con TMW Radio.

MOMENTO NO – Romelu Lukaku non riesce a trovare una condizione fisica adeguata, sta diventando un caso in ambiente Inter. Massimo Paganin ha commentato così la stagione del belga su TMW Radio: «I giocatori così fisici soffrono in queste condizioni. Non ho assolutamente dubbi su Lukaku come calciatore. Ha fatto bene all’Inter, ma ha bisogno forse di un allenatore che tiri la corda con lui, che lo stimoli, in grado di valorizzare il suo gioco. Con Conte giocava spalle alla porta, facendo salire la squadra e ricevendo la palla in area di rigore. Inzaghi gioca in modo diverso. Lautaro Martinez attacca la profondità, Edin Dzeko invece gioca tra le linee. Dei piccoli cambiamenti possono portare un giocatore a non rendere come dovrebbe. Lukaku non è tecnico, ha bisogno del fisico e ora non c’è la condizione adeguata. Il giocatore ha bisogno di tempo, ma interrompendo ogni volta il percorso farà fatica a recuperare».