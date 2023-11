Lautaro Martinez, rinnovo con l’Inter a breve: le cifre in ballo − TS

Alla luce delle prestazioni viste fino a oggi, Lautaro Martinez è sicuramente il primo tassello per costruire l’Inter del futuro, Lo sanno bene anche Marotta e Ausilio, che lavorano al rinnovo.

BLINDARE − Il matrimonio tra Lautaro Martinez e l’Inter dovrebbe avere un prolungamento dei tempi entro la fine del mese di novembre. Secondo Tuttosport nelle prossime settimane, infatti, è atteso a Milano per parlare proprio con la dirigenza nerazzurra, l’agente Alejandro Caman, procuratore del fuoriclasse argentino. L’obiettivo da entrambe le parti è quello di prolungare il contratto in scadenza nel 2026, con un nuovo termine e con un ingaggio da 7,5 milioni netti a stagione, più bonus. Sicuramente non mancherà il tempo per mettere nero su bianco quanto basta per blindare Lautaro Martinez. Insomma, questo legame è destinato a durare ancora per molto tempo.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna