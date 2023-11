Thuram un trascinatore, difesa top! Pagelle Salisburgo-Inter − CdS

Si va con le pagelle di Salisburgo-Inter, match finito per 0-1 a favore dei nerazzurri. Thuram trascina nel finale e la difesa si conferma un muro.

PAGELLE − Pagelle di Salisburgo-Inter dal sapore dolcissimo, con i nerazzurri che strappano il pass per gli ottavi di Champions League. Finisce 0-1 con gol di Lautaro Martinez. Trascinatore anche Marcus Thuram, che praticamente si rivitalizza con l’ingresso del capitano. Il francese nel finale diventa devastante portandosi a spasso i difensori austriaci ammaliando la Red Bull Arena. Per lui 7 in pagella. Il Toro entra e segna il rigore che porta l’Inter agli ottavi, 7,5. Come Thuram anche Barella, ottimo 7 per il centrocampista sardo. Poi diversi 6,5: da Bisseck a de Vrij, passando per Bastoni, Darmian e Asllani. Sufficienza per Sommer, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto e Sanchez. Per Simone Inzaghi un ottimo 7, inappuntabile sul piano tattico.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi