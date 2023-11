Inter, vittoria per ottavi e Mondiale per club: minimo sforzo − TS

Ieri l’Inter ha battuto il Salisburgo grazie al rigore di Lautaro Martinez e ha strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, oltre che la qualificazione per il Mondiale per club 2025. Il tutto con il minimo sforzo per la squadra di Simone Inzaghi.

VITTORIA − Ieri contro il Salisburgo, l’Inter ha portato a casa 3 punti molto pesanti. Campo difficile e, soprattutto, gelido con la temperatura ferma a 3 gradi circa. Con la vittoria ha, infatti, raggiunto matematicamente gli ottavi di finale di Champions League e la qualificazione al Mondiale per club 2025. Il tutto, secondo Tuttosport, facendo il minimo sforzo prima che entrassero i pezzi da 90 come Barella e, soprattutto, Lautaro Martinez. L’attaccante argentino in poco tempo ha colpito una traversa, trasformato il rigore decisivo e sfiorato la doppietta nel finale. Molto bene anche De Vrij e Asllani, da sottolineare la loro prestazione più che positiva. L’Inter adesso è chiamata a giocarsi il primo posto nella classifica del girone con la Real Sociedad, che ieri ha vinto nettamente contro il Benfica e guida il gruppo dei nerazzurri a pari punti. Appuntamento con lo scontro diretto a San Siro il giorno 12 dicembre.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini