Lautaro Martinez: «Anno incredibile per me: due titoli! Uno speciale»

Lautaro Martinez, come dimostrato dalle foto pubblicate dallo stesso giocatore sui suoi canali social (vedi articolo), è tornato a casa ad allenarsi con il suo primo club, il Liniers. Proprio ai canali ufficiali del club ha rilasciato una breve intervista, parlando anche dei due titoli vinti con Inter e Argentina.

ANNATA FANTASTICA – Ritorno alle origini per Lautaro Martinez che, in vacanza in Argentina dopo la vittoria della Copa América, è tornato ad allenarsi sul campo del primo club della sua carriera. Ovvero il Club Atletico Liniers. Proprio ai canali ufficiali del club ha rilasciato una breve intervista, dove ha sottolineato l’annata fantastica vissuta con la nazionale e con l’Inter. Queste le sue parole: «Sono sempre felice di tornare a casa. Ho vissuto un anno incredibile con due titoli vinti, di cui uno molto speciale con l’Argentina. Un titolo che mancava da tantissimo tempo. Sono felice di essere di nuovo qui».