Nandez, Inter avvantaggiata da rapporti col Cagliari. Prestito si può – Sky

Oltre al già noto nome di Héctor Bellerin (vedi articolo), quello di Nahitan Nandez resta sempre un profilo su cui l’Inter continua a lavorare. Anche per la sua maggiore duttilità. Inoltre i rapporti tra i nerazzurri e il Cagliari potrebbero facilitare ulteriormente le trattative, come riporta Fabrizio Romano di “Sky Sport”.

DUTTILE – L’Inter continua a guardare con interesse a Nahitan Nandez del Cagliari. Non solo per la fascia, ma anche per il centrocampo. Questi gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano sull’uruguaiano: «Per quanto riguarda gli esterni con una duttilità diversa rispetto a quella di Bellerin, che può fare soltanto il terzino destro, il nome caldo resta quello di Nandez. Non è un esterno puro, sa farlo, per questo l’Inter lo sta valutando per quella posizione. È una trattativa che può concretizzarsi in prestito, considerato anche i buoni rapporti tra le due società. Resta un nome assolutamente valido su cui si sta continuando a lavorare in questi giorni».