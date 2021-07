Bellerin, Inter sempre attenta. Formula da chiarire con l’Arsenal – Sky

Continua in casa Inter la ricerca di un esterno per sostituire Achraf Hakimi dopo la sua partenza direzione PSG. Secondo Fabrizio Romano di “Sky Sport”, quello di Héctor Bellerin continua a essere un nome seguito fortemente. Resta da trovare l’intesa con l’Arsenal.

NOME VALIDO – Resta caldo per l’Inter il nome di Héctor Bellerin. Resta però da trovare ancora l’accordo tra i nerazzurri e l’Arsenal, come riporta Fabrizio Romano: «L’Inter deve acquistare un esterno, Bellerin resta un nome valido. Sebbene il giocatore abbia reso chiara la sua volontà, fino a questo momento non c’è ancora l’accordo. I nerazzurri infatti propongono una soluzione in prestito con diritto di riscatto, ma l’Arsenal vuole un prestito con qualche garanzia a titolo definitivo».