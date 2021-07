FOTO – Lautaro Martinez già si allena: in campo con l’Atletico Liniers

Lautaro Martinez, trionfatore con l’Argentina nella Copa America, si sta concedendo dei giorni di vacanza prima di tornare a Milano agli ordini di Simone Inzaghi. El toro però, nonostante le ferie, vuole essere subito pronto per quando tornerà in Italia e per farlo si è allenato con l’Atletico Liniers in Argentina.

TORO CALDO – Lautaro Martinez non si vuole concedere riposo. Come già fatto da Romelu Lukaku (vedi articolo) e Matias Vecino (vedi articolo), suoi compagni nerazzurri impegnati con le rispettive Nazionali, anche l’argentino si è messo al lavoro per arrivare pronto quando si unirà al gruppo squadra. Inzaghi lo aspetta ma il ritorno del toro è ancora presto, molto probabilmente rientrerà settimana prossima raggiungendo i compagni negli States come farà il partner d’attacco Lukaku. Lautaro Martinez, in Argentina, si è allenato con la squadra che lo ha lanciato nel settore giovanile, l’Atletico Liniers. A renderlo noto è lo stesso giocatore dell’Inter che tramite i suoi canali social manda un messaggio di ringraziamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)

IL MESSAGGIO – Questo il messaggio tradotto di Lautaro Martinez: «Tornare nel luogo dove mi hanno insegnato tanti valori è sempre una gioia immensa. Felice di vedere il club crescere in opere e infrastrutture in modo che i ragazzi abbiano tutte le loro comodità, possano allenarsi e divertirsi». Lautaro Martinez è pronto, l’Inter lo aspetta per il prossimo anno dove andrà a caccia del secondo scudetto e della ventesima stella.