Karchouni: «Fiera e orgogliosa di essere all’Inter. Voglio lasciare il segno»

Ghoutia Karchouni è una nuova giocatrice di Inter Women (vedi comunicato). La centrocampista ha parlato nella giornata di oggi ai canali ufficiali della società, presentandosi ufficialmente ai tifosi.

ORGOGLIO – Ghoutia Karchouni non riesce a nascondere l’emozione per l’arrivo all’Inter e lo fa trasparire nelle sue prime parole ai canali ufficiali del club: «Sono molto fiera e orgogliosa di essere all’Inter, è un grande club e sono contenta di essere qui. Questo è un grandissimo club, da qui sono passate moltissime leggende, spero di lasciare il segno anche io. Sono una giocatrice molto tecnica, mi destreggio bene con entrambi i piedi e gioco sempre a testa alta, quindi so qual è la cosa giusta da fare. Sono rapida a decidere».

Fonte: Inter TV