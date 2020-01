Kobe Bryant, messaggio Inter: “Perdita incolmabile. Resterai per...

Kobe Bryant, messaggio Inter: “Perdita incolmabile. Resterai per sempre”

Condividi questo articolo

Kobe Bryant è morto. La notizia ha sconvolto il mondo del sport, interamente in lutto in ogni parte del pianeta. La leggenda Nba è stato vittima di un incidente in elicottero a Calabasas, Los Angeles. Il velivolo si è schiantato intorno alle 19 italiane provocando la morte del campione e di altre quattro persone. L’Inter ha espresso il suo messaggio su Twitter

LUTTO SCONVOLGENTE – Bryant è deceduto all’età di 41 anni. L’Inter non resta indifferente di fronte alla tragica notizia, ecco i pensieri della società: «Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Oltre ogni confine, bandiera, tipo di pallone. Il tuo insegnamento rimarrà per sempre. R.I.P. Kobe Bryant».