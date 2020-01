Inter-Cagliari, Joao Pedro su Godin e 1-1. Fallo netto? Giudicate voi

Inter-Cagliari è terminata con il punteggio di 1-1 dopo le reti di Lautaro Martinez e Radja Nainggolan. Proteste copiose dei nerazzurri nel finale di partita per l’intervento di Joao Pedro su Godin nell’azione che ha poi portato al pareggio. Analizziamo l’episodio e le ricadute sulla stagione nerazzurra

PAREGGIO E PROTESTE – Inter-Cagliari è finita tra proteste, rabbia e polemiche. I nerazzurri recriminano per una gestione arbitrale pessima. Tanti gli episodi discussi, ma soprattutto un metro di giudizio squilibrato nella gestione dei falli e degli interventi. Più di tutte, è controversa l’azione che porta all’1-1 degli ospiti. Tutto nasce da una palla a metà tra Joao Pedro e Godin, in cui l’interista era leggermente in vantaggio. L’attaccante va a contrasto con la gamba alta e tesa. In caso di contatto è certamente fallo, ma l’intervento è comunque da sanzionare per gioco pericoloso (ecco la ricostruzione della nostra moviola di Inter-Cagliari). Il VAR non interviene e il gol di Nainggolan viene convalidato: la partita finisce 1-1, ma non terminano le polemiche. Di seguito la foto dell’intervento: giudicate voi se le proteste dell’Inter sono motivate o meno.