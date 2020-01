Paratici conferma: “Kurzawa-De Sciglio, siamo pronti”. Niente Inter

Paratici non si nasconde sull’interesse della Juventus per Layvin Kurzawa. I bianconeri sono vicinissimi a chiudere lo scambio con Mattia De Sciglio, che andrà al PSG. Il terzino sinistro è stato a lungo accostato all’Inter come possibile obiettivo a parametro zero. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

SCAMBIO APPARECCHIATO – Fabio Paratici conferma la trattativa avanzata con il PSG, esplosa negli ultimi giorni: «Kurzawa per De Sciglio è un’opportunità pronta. Tra società di questo livello, ci stiamo parlando. E’ un’ipotesi portata avanti tra noi e il PSG: vedremo se si chiuderà nei prossimi giorni». A questo punto, è praticamente sfumato l’arrivo all’Inter a giugno a parametro zero, ma sarà comunque Serie A per Kurzawa.