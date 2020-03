Juventus-Inter, ultime sulla formazione: Eriksen indietro, i 3 dubbi di Conte

In collegamento con “Sky Sport 24” da Appiano Gentile, il giornalista Matteo Barzaghi ha riportato le ultime sulla formazione di Antonio Conte in Juventus-Inter, undici che vede al momento Christian Eriksen in svantaggio su Matias Vecino

BALLOTTAGGI NERAZZURRI – Secondo il giornalista di “Sky Sport”, Matteo Barzaghi, sarebbero tre i ballottaggi in corso per quanto riguarda la formazione dell’Inter. Antonio Conte non avrebbe ancora deciso su Christian Eriksen, al momento in svantaggio rispetto a Matias Vecino. Dubbio anche tra Danilo D’Ambrosio e Antonio Candreva. In difesa testa a testa tra Alessandro Bastoni e Diego Godin, con l’italiano in leggero vantaggio sull’uruguaiano.