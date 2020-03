Vertonghen ipotesi Inter, Lukaku media. Ma c’Ã¨ anche un’altra pista – TS

Vertonghen ipotesi Inter, Lukaku media. Ma c’è anche un’altra pista – TS

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di “Tuttosport”, l’Inter non ha mollato l’idea di acquistare Jan Vertonghen a parametro zero in estate: il difensore belga è in scadenza a giugno con il Tottenham e potrebbe sfruttare la presenza in nerazzurro di Romelu Lukaku, suo compagno in nazionale. Ma occhio anche all’ipotesi Armando Izzo

OCCASIONE – Il mercato non si ferma mai. Soprattutto quello dei parametri zero. Le opportunità da cogliere non mancano: se Christian Eriksen è arrivato all’Inter a prezzo di saldo essendo in scadenza di contratto a giugno, Jan Vertonghen potrebbe diventare nerazzurro in estate a parametro zero. Il difensore del Tottenham potrebbe infatti non rinnovare con gli Spurs e l’intercessione di Romelu Lukaku, suo compagno in nazionale, sarebbe decisiva in questo senso. Parallelamente, la dirigenza lavora per Armando Izzo del Torino, vero e proprio specialista della difesa a 3.

