Sabatini: «Acerbi e altri 2 pippe e miracolo Inzaghi? No, vergogna!»

Sabatini attacca prepotentemente altri colleghi che nei giorni scorsi avevano dato pieno merito a Inzaghi sulla costruzione dell’Inter con i parametri zero.

L’ATTACCO − Sandro Sabatini, a Radio Radio Mattino Sport e News, tuona: «Sul discorso dell’Inter mi manda una cosa su tutte le furie. Si cerca di dimostrare che questa Inter è stata costruita con i parametri zero e quindi si tratta di bravura di Inzaghi. Penso che si faccia a lui un torto, a chi li ha comprati e ai giocatori stessi. Pensare che siccome sono arrivati a zero Acerbi, Darmian o Mkhitaryan fossero due pippe è una vergogna. Si fa un’informazione che la fa la peggiore intelligenza artificiale. Prendo il caso di Acerbi: l’Inter ha pagato quattro milioni, ma lui è stato ed è ancora un grande difensore. Come lo fate passare per un parametro zero e Inzaghi sta facendo dei miracoli. Inzaghi lo ha sempre voluto, Acerbi ha fatto una grande carriera, giocherà titolare all’Europeo. Fanno passare che sono dei parametri zero e che quindi adesso è tutto merito di Inzaghi».