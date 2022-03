Juventus fuori dalla Champions League! Umiliata dal Villarreal, 0-3 in casa

La Juventus è fuori dalla Champions League, ancora una volta agli ottavi di finale. Il Villarreal nell’ultimo quarto d’ora banchetta all’Allianz Stadium, fa tre gol di cui due su rigore e si impone con un netto e inequivocabile 0-3.

A CASA! – Per la Juventus la Champions League, che manca dal 1996, resta tabù. Dopo l’1-1 dell’andata vince 0-3 il Villarreal, dopo l’1-1 dell’andata, e manda a casa i bianconeri di Massimiliano Allegri. Approccio buono della Juventus, che da subito inizia a impensierire Geronimo Rulli, portiere avversario migliore del primo tempo. L’argentino salva su un colpo di testa di Alvaro Morata, mentre al 21′ Dusan Vlahovic colpisce la traversa di sinistro su cross di Mattia De Sciglio. Un minuto dopo il gol lo sfiora però anche il Villarreal, con un sinistro di Giovani Lo Celso a un passo dal palo. Dopo un primo quarto di gara la partita cala come emozioni, e nella ripresa la Juventus crea poco e niente. È Unai Emery ad azzeccare le mosse dalla panchina: al 65′ dentro Francis Coquelin, al 74′ Gerard Moreno. Passa un minuto e il primo entra in area da destra: Daniele Rugani lo travolge, rigore netto ma non per l’arbitro Szymon Marciniak. Per fortuna c’è il VAR, che lo porta a dare la massima punizione (sacrosanta). Dal dischetto infallibile proprio Gerard Moreno, 0-1 al 78′. La Juventus sprofonda, all’85’ corner da destra e a centro area Pau Torres di testa mette dentro. Il Villarreal sfrutta il disastro bianconero, al 90′ orrore di Danilo da Silva a lanciare Gerard Moreno, sul suo assist Matthijs de Ligt respinge di mano e l’arbitro dà rigore mentre gli spagnoli segnano. Ci pensa Arnaut Danjuma a mettere le cose a posto: 0-3 al 92′. Juventus eliminata per la terza volta consecutiva agli ottavi di Champions League.