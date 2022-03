Ceballos lascia il Real Madrid: Inter forte e con altri due club, prezzo fatto

C’è un rilancio sull’Inter e Ceballos, nome già segnalato nelle scorse settimane (vedi articolo). Dalla Spagna Fichajes.net indica i nerazzurri fra i tre club che puntano il centrocampista, in uscita dal Real Madrid.

IN USCITA – Dani Ceballos è tornato al Real Madrid la scorsa estate, dopo un prestito all’Arsenal. A seguito di un infortunio però, il centrocampista spagnolo ha saltato tutta la prima parte di stagione e si è aggiunto a disposizione di Carlo Ancelotti solo a metà dicembre. Il tecnico italiano non gli ha dato tanto spazio: appena sette presenze per Ceballos fra Liga e Copa del Rey, per un totale di soli 75′. L’Inter, secondo Fichajes.net, è l’ultima squadra che si è aggiunta alla corsa per il centrocampista, che andrà via a fine stagione. Le altre sono il Real Betis, dove è cresciuto e ha giocato fino al 2017, e la Roma. Si parla di interesse forte dell’Inter per Ceballos, con la dirigenza che lo vede con un grande potenziale. La valutazione fatta dal Real Madrid è fra quindici e venti milioni di euro.

Fonte: fichajes.net – Javier Martinez Avila