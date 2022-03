Lukaku comparsa nel Chelsea ai quarti: a Lille entra a risultato acquisito

Lukaku non ha certo fatto granché stasera in Lille-Chelsea di Champions League. I suoi hanno vinto 1-2, lui è entrato solo a risultato e qualificazione ai quarti già acquisita.

APPARIZIONE – Dopo il 2-0 dell’andata il Chelsea vince 1-2 in casa del Lille e va ai quarti di Champions League. Primo tempo complicato per i Blues, non certo reduci da una settimana agevole. Dopo trentacinque minuti mischia in area e tocco di mano netto di Jorginho: l’arbitro Davide Massa, che era al VAR domenica in Torino-Inter, non se ne accorge in diretta ma viene richiamato al monitor e non può che darlo. Il rigore lo trasforma Burak Yilmaz dopo una lunga attesa, 1-0 al 38’. La gioia del Lille però non regge nemmeno fino all’intervallo: al secondo dei tre minuti di recupero gran filtrante di Jorginho per Christian Pulisic e diagonale di destro per l’1-1. Il Chelsea controlla la ripresa e passa al 71’, cross di Marcos Alonso e l’altro esterno César Azpilicueta si inserisce sul secondo palo anticipando un avversario. È finita e a questo punto Thomas Tuchel fa entrare anche Romelu Lukaku, in campo dal 74’ per Pulisic col Chelsea in controllo.