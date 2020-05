Julio Cesar: “Inter, parata piÃ¹ bella a Barcellona su Messi! Handanovic…”

Julio Cesar: “Inter, parata più bella a Barcellona su Messi! Handanovic…”

Julio Cesar è l’ospite di “Casa Sky Sport” su “Sky Sport 24”. L’ex portiere dell’Inter ha rivissuto i successi nerazzurri ed elogiato anche il suo successore Handanovic

ACCHIAPPA SOGNI – Di seguito le parole di Julio Cesar a partire dalla finale di Champions League: «Mi vengono ancora i brividi quando rivedo queste immagini, è impossibile non emozionarsi. La mia miglior parata, sicuramente la più importante, è quella su Lionel Messi in semifinale di Champions League. Quando torno in Italia tanti tifosi mi ricordano ancora di questa parata. Se sono stato per due anni il portiere più forte? Io non ho mai visto un portiere più forte al mondo, vedo tanti portieri bravi con caratteristiche diverse. Io sono molto umile, non mi sono mai sentito il più forte al mondo. Sono stati due o tre anni in cui ho fatto delle belle cose con l’Inter, però c’erano anche altri portieri sia in Italia che in Europa».

PORTIERI – Julio Cesar sui portieri in attività: «Mi piace Alisson, Ederson, miei amici brasiliani. Mi piace Jan Oblak dell’Atletico Madrid, Keylor Navas del PSG. Gianluigi Buffon sta giocando poco ma non possiamo non parlare di Gigi. Gianluigi Donnarumma bravissimo, esordire a sedici anni non è facile. Non posso dimenticare Samir Handanovic sta mantenendo una regolarità con l’Inter da anni, per me è tra i cinque portieri più forti al mondo».

INTER-ROMA – Julio Cesar ricorda anche il gol più bello preso: «Quello di Francesco Totti, il mio primo anno non lo conoscevo. Ha fatto il cucchiaio, mi prende in giro anche oggi quando abbiamo l’opportunità di ritrovarci. Veramente un bel gol, un bel tocco, non me lo aspettavo. Quando ho rigiocato contro la Roma giocavo sopra la linea, sotto la traversa (ride, ndr). Ero molto arrabbiato con me stesso».