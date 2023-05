Inzaghi polemico su Turpin? No! Montato folle caso ad arte con Pioli

Pessima scena in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, con un giornalista di Tuttomercatoweb che mette in bocca parole di Simone Inzaghi mai pronunciate per montare un caso con Stefano Pioli

VERGOGNA − Tutto montato ad arte contro Inzaghi. Il Derby di Champions League Inter-Milan regala, alla vigilia della partita, una scena veramente vergognosa. Un giornalista di Tuttomercatoweb ha attribuito parole a Inzaghi opposte da quelle espresse. In particolare si fa riferimento alla domanda sugli arbitri. Inzaghi (vedi conferenza stampa) risponde in questo modo: «Nella partita d’andata c’era un episodio da valutare in un altro modo, mi riferisco al fallo di Krunic su Bastoni, che sicuramente avrebbe dato alla qualificazione e al risultato un qualcosa di importantissimo. Però non è stato così, non c’è nessunissimo problema come non c’è per domani: ho tanti amici e conoscenti nel calcio che, quando hanno visto un arbitro francese designato con quattro nel Milan francesi, me l’hanno detto ma non c’è nessun problema».

MONTATO − Il giornalista in questione ha posto successivamente una domanda a Stefano Pioli (vedi conferenza stampa) affermando che Inzaghi fosse contrario alla designazione di Turpin, in quanto arbitro francese, perché nei rossoneri figurano quattro giocatori transalpini. Parole in realtà mai pronunciate dal tecnico dell’Inter. Un vero e proprio caso montato ad arte senza alcun rispetto.