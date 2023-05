Inter-Milan, appuntamento più importante della stagione: tutti uniti!

Inter-Milan non è solo un Derby, ma stavolta è anche l’Euroderby di Champions League (vedi articolo): l’appuntamento con la storia. Parola d’ordine: unità!

IMPORTANZA − Inutile dire che il derby tra Inter e Milan porta sempre con sé la sua dose d’importanza. Ma figuriamoci se a questo importante derby ci si aggiunge il fatto che si giochi in Champions League. E che questo arrivi a valere una finale di Champions League. Diventa così, a tutti gli effetti, un appuntamento con la storia. La partita più importante della stagione. Parola di Francesco Acerbi (vedi articolo), di Simone Inzaghi e di un intero ambiente nerazzurro. Si deve perciò partire dal presupposto che nulla, finora, è stato fatto. Nonostante l’importante vittoria del derby di andata, bisognerà mentalmente ripartire da capo. Come se si giocasse per la prima volta. E con la fame calcistica che ti porta a non desiderare altro se non quella finale.

UNITÀ − La parola d’ordine, in vista di Inter-Milan in semifinale di Champions League, è unità! Simone Inzaghi ha dichiarato di aver bisogno di tutti i suoi giocatori, sia di chi partirà titolare sia di chi partirà dalla panchina (vedi articolo). E ha svolto un ottimo lavoro, specialmente negli ultimi mesi, mettendo di fatto tutti al centro del progetto e arrivando a creare una rosa profonda da cui attingere. Adesso tutti devono fare la propria parte, che sia per 90′, per 0′ o per una vi di mezzo. L’obiettivo è troppo importante, la posta in gioco è troppo alta. E la compattezza deve fare da spirito guida a un’Inter che stupito tutti, nel bene e nel male, ma che adesso ha tra le sue mani la possibilità di scrivere (ancora) la storia.