Simone Inzaghi è pronto alla sua nuova avventura all’Inter. Oggi il primo giorno a Milano, secondo il “Corriere dello Sport” ecco quale potrebbe essere il suo programma.

DAY ONE – Simone Inzaghi torna a Milano per restarci. La sua nuova avventura all’Inter comincia oggi: giornata da trascorrere in riunioni con la dirigenza, poi a cena per vedere Italia-Spagna. Domani, dopo la presentazione ufficiale alle 13 a San Siro con Beppe Marotta, il trasferimento alla Pinetina dove resterà a dormire con tutto il suo staff, per accogliere la squadra domani mattina per il primo allenamento. Come descritto dal “Corriere dello Sport”, l’entusiasmo è forte e lo si percepisce: la sua nuova esperienza all’Inter è un’emozione del tutto nuova dato che da quando è allenatore ha visto sempre e solo Lazio, sin dalle giovanili. Raccoglierà di fatto l’eredità difficile di Antonio Conte, partendo dalla stessa base (il modulo), cercando di mettere qualcosa di suo, quindi un calcio magari meno verticale e più manovrato, ma questo dipenderà soprattutto da quello che arriverà dal mercato. L’occasione Hakan Calhanoglu (al posto di Christian Eriksen) è già un fattore importante, ma adesso resta da sostituire le fasce.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua.

