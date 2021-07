Italia-Spagna, Barella inamovibile. Un solo cambio rispetto al Belgio

Questa sera andrà in scena Italia-Spagna, semifinale di finale di Euro 2020. Pochi dubbi per il CT Mancini: un solo cambio rispetto alla sfida contro il Belgio

LA PROBABILE – Italia-Spagna si avvicina. La semifinale di Euro 2020, è in programma questa sera alle 21. Il CT Mancini dovrebbe confermare in blocco l’11 che ha sconfitto il Belgio nei quarti di Lukaku, con un’unica eccezione: Spinazzola, reduce da un brutto infortunio, non sarà ovviamente in campo. Al suo posto, il favorito, è Emerson Palmieri. Per il resto uomini confermati: Donnarumma tra i pali, a destra, ci sarà Di Lorenzo. A centrocampo inamovibile Barella accanto a Jorginho e Verratti. In attacco Chiesa confermato accanto ad Immobile ed Insigne, protagonista della vittoria contro i “Red-Devils”.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.