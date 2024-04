Inzaghi, con la vittoria sull’Empoli, è arrivato a 100 successi sulla panchina dell’Inter. Il tecnico è nella storia del club e cerca, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, di battere altri record

RECORD – Simone Inzaghi è entrato di diritto nella storia dell’Inter. Col successo sull’Empoli di lunedì sera il tecnico ha raggiunto le 100 vittorie sulla panchina nerazzurra, un traguardo raggiunto da Herrera, Mancini e Trapattoni, e lo ha fatto in appena 150 partite. E secondo Tuttosport sono altri i record alla portata del tecnico, sempre più lanciato verso il primo scudetto della carriera. Il primo riguarda il record di punti in Serie A, che appartiene alla Juventus di Conte: per batterlo però l’Inter dovrebbe vincere tutte le restanti partite. Più semplice battere il record di punti della storia nerazzurra (i 97 di Mancini nella stagione 2006/07). Ma c’è altro: l’Inter è in corsa per battere il record della miglior differenza reti (+73, a oggi l’Inter è a +57), vittorie in trasferta (il record è 16, l’Inter è a 12), gol subiti (20, con l’Inter a 14) e clean sheet (21: ne mancano tre a Sommer-Audero, arrivati a 18). Ma l’obiettivo principale è certamente la vittoria dello scudetto che, di questo passo, potrebbe arrivare nel derby col Milan del 23 aprile.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino