Inzaghi si tiene stretto Dumfries e cambia tipo di comunicazione all’Inter – CdS

Inzaghi manda messaggi alla società tenendosi stretto Dumfries e, secondo il Corriere dello Sport, modifica il tipo di comunicazione a partire dalle conferenze stampa.

ALTRA COMUNICAZIONE – Il nuovo corso comunicativo di mister Simone Inzaghi, in conferenza molto più diretto e incisivo rispetto al passato, ha chiarito al numero uno nerazzurro che non è questo il momento di cedere uno dei top player per sistemare il bilancio. L’ultima parola chiaramente spetta a Zhang, sollevato per la sofferta vittoria di Lecce e al tempo stesso consapevole che questa squadra per puntare allo scudetto ha bisogno di stabilità. Anche i tifosi non si aspettano altre cessioni in vista di questa stagione, a partire da Denzel Dumfries: una sua partenza non sarebbe tollerata soprattutto dopo l’addio di Ivan Perisic.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti