VIDEO – Spezia-Empoli 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Empoli, match della prima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



BUON INIZIO – Spezia-Empoli 1-0 nella prima giornata di Serie A. Dopo il 5-1 al Como in Coppa Italia lo Spezia si ripete pure in campionato. Vince anche la sfida sempre al Picco contro l’Empoli, con Luca Gotti che comincia al meglio la sua avventura in Liguria. Al 34’ vicinissimo al gol Mattia Caldara, che manda di testa a lato un pallone crossato dalla sinistra. Due minuti dopo però verticalizzazione di Mehdi Bourabia per Mbala Nzola, che parte in progressione e supera Guglielmo Vicario sotto le gambe. Ci vuole un minuto circa per verificare la posizione, ma è regolare: 1-0 confermato. L’Empoli reagisce subito, con Mattia Destro che si gira e con un tiro rasoterra manda di poco a lato della porta difesa dal nuovo acquisto Bartlomiej Dragowski. Ripresa con poche occasioni, ma dove i liguri mantengono la porta inviolata senza grosse difficoltà. Non basta l’ingresso di Martin Satriano, in prestito dall’Inter, che rileva Destro al 73’. Proprio l’Inter sarà il prossimo avversario dello Spezia, sabato sera al Meazza nell’anticipo serale della seconda giornata di Serie A.

Video con gli highlights di Spezia-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.