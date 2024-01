Inzaghi: «Buchanan ha qualità! Dimarco ci sarà. Monza difficile»

Inzaghi come già successo in questa stagione, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Inter, ma ha risposto ad alcune domande di Inter TV. Il tecnico ha aggiornato riguardo le condizioni di Federico Dimarco, ma anche del nuovo arrivato Tajon Buchanan.

PARTITA DIFFICILE – Simone Inzaghi ha presentato così la sfida in programma domani contro il Monza: «Sappiamo che abbiamo fatto un ottimo percorso nel girone di andata. La squadra è ambiziosa, sappiamo che contro il Monza non sarà semplice, ma vogliamo confermarci con un ottimo girone di ritorno. Mi aspetto una partita difficile contro un avversario di valore che ha un ottimo tecnico e dei giocatori che sono stati importanti anche all’Inter, a partire da D’Ambrosio a Gagliardini, ma anche Valentin Carboni. Toccherà fare una partita molto importante perché il Monza è un avversario di valore».

CAMBIO MODULO – Inzaghi ha parlato di un possibile cambio modulo e dei giocatori a disposizione: «Chiaramente col Verona gli ultimi quindici minuti ho cambiato la formazione perché avevamo tre attaccanti. Possibile opzione dall’inizio? In futuro potrebbe essere una soluzione anche dal primo minuto. La squadra lavora bene, fanno gruppo. Abbiamo cambiato diversi assetti difensivi perché c’è stato qualche infortunio, ma i principi difensivi non sono cambiati facendo bene. Dimarco e Buchanan ci saranno: Federico sta sicuramente molto meglio ed è recuperato. Tajon è arrivato nel migliore dei modi e con ottime qualità, ci vorrà un po’ di tempo per l’inserimento, ma ha fatto tre allenamenti molto importanti».