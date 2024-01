Capuano: «Bastoni-Duda audio VAR, per Fabbri furbizia. Nasca sottovaluta»

Capuano, presente anche lui alla conferenza stampa AIA con il designatore Gianluca Rocchi, ha parlato degli errori VAR certificati e spiega il contenuto dell’audio tra l’arbitro Nasca e Fabbri in occasione del contatto tra Duda e Bastoni. Il giornalista ne ha parlato durante un suo intervento su Tutti Convocati.

LA SPIEGAZIONE – Giovanni Capuano ha spiegato il contenuto dell’audio tra il VAR Nasca e l’arbitro Fabbri in occasione di Inter-Verona e il contatto tra Bastoni e Duda: «Toni abbastanza duri da parte di Rocchi in conferenza stampa, il mondo arbitrale si ribella alle pesanti accuse. C’è la volontà di un cambio di passo. Nel corso della conferenza si è rivisto l’episodio Bastoni-Duda facendo ascoltare l’audio VAR. È stato certificato come errore, però dall’audio si capisce che Nasca si augura che Fabbri fischi, per togliersi il problema di un’azione che rischiava di diventare complessa. Fabbri in partita bolla come “furbizia” il gesto di Duda. Il processo di revisione del VAR sottovaluta il peso del contatto tra Bastoni e Duda. Non comprendendo che lì, invece, si trovava l’errore. È uno scambio abbastanza confuso. Lautaro Martinez-Lobotka? Quello non è stato certificato come errore. Rocchi anzi ha aggiunto che se un contatto del genere dovesse avvenisse in area di rigore, spera che un suo arbitro non fischi mai fallo. Lo considera una dinamica di campo».