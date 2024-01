Lautaro Martinez-Lobotka contatto regolare! L’AIA riconosce altri errori arbitrali: l’elenco

Il contatto tra Lautaro Martinez e Lobotka, in occasione di Napoli-Inter – qualora fosse ancora in dubbio – è assolutamente regolarissimo. Questo quanto spiegato dal designatore Gianluca Rocchi nel corso della conferenza stampa. L’AIA però ha riconosciuti altri errori VAR nel corso della stagione, ecco l’elenco completo.

L’ELENCO – Sono otto gli errori del VAR riconosciuto ufficialmente dall’AIA e tra questi non c’è il contatto tra Lautaro Martinez e Lobotka in occasione di Napoli-Inter, con la rete nerazzurra del tutto regolare. Confermato, invece, l’errore in occasione di Juventus-Bologna seconda giornata di campionato: secondo l’AIA il Bologna meritava un calcio di rigore a favore per fallo di Iling-Junior su Ndoye. Tra gli errori segnalati anche il mancato rosso di Domenico Berardi in Sassuolo-Juventus, l’espulsione errata di Baschirotto in Monza-Lecce, il contatto tra Yann Bisseck e Kevin Strootman in Genoa-Inter e il contatto tra Alessandro Bastoni e Duda in Inter-Verona, il mancato gol da convalidare a Ferguson in Monza-Bologna e infine Sassuolo-Fiorentina e il gol annullato erroneamente a Thorsvedt, con Rocchi che aggiunge: «Errore più grave rispetto a quello Bastoni-Duda».