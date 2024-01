Rocchi tuona a Sogliano: «Rispetto? No errori sul rigore da Nasca e Fabbri»

Rocchi ha parlato in conferenza stampa a Coverciano dopo le polemiche nate nell’ultimo weekend di campionato. Risposta al Ds del Verona Sean Sogliano dopo la gara con l’Inter.

LA RISPOSTA − In conferenza stampa, il coordinatore Gianluca Rocchi tuona contro le polemiche mosse dopo Inter-Verona: «Sentiamo parlare di rispetto ma il rigore poi non l’hanno sbagliato Nasca o Fabbri. Non sopportiamo più. Nessuno creda che vociare a caso serva per ottenere risultati. Più che ammettere gli errori cosa dobbiamo fare? Ci sono grandissimi prospetti in questo gruppo ma quando investi nei giovani ci vuole tempo. Chiedo alla giustizia sportiva di essere dura. Non possiamo essere i Carabinieri che vanno in campo e poi certa gente la rivediamo in campo».