Inter-Verona, svelato l’audio VAR su Bastoni-Duda: ecco il giudizio degli arbitri

Finalmente è a disposizione l’audio della conversazione fra l’arbitro Fabbri e l’addetto al VAR Nasca del momento del contatto in area di rigore fra Bastoni e Duda in Verona-Inter. Di seguito le valutazioni arbitrali effettuate.

CHIARIMENTI – Dal famoso contatto in area di rigore fra Alessandro Bastoni e Ondrej Duda, dopo il quale è avvenuto il raddoppio nerazzurro in Inter-Verona, sono nate non poche polemiche. Adesso, grazie all’audio VAR messo a disposizione dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi nella conferenza stampa odierna, sarà possibile conoscere le valutazioni e le intenzioni dell’arbitro in campo, Michael Fabbri, e di Luigi Nasca, l’addetto al VAR in Inter-Verona.

AUDIO – Nel momento in cui Duda rimane a terra, dopo il contatto con Bastoni, Nasca al VAR, rivolgendosi a Fabbri, dichiara: «Fischia, fischia, ma fischia santo cielo… ma porca troia». Subito dopo Fabbri risponde e spiega perché ha scelto di lasciar correre e non intervenire sullo scontro: «Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia». Questa la valutazione dell’arbitro in campo di Inter-Verona sulla reazione di Duda dopo il presunto fallo subito. Una volta, poi, che Davide Frattesi mette la palla in rete, per il gol del 2-1 dell’Inter, Nasca analizza la rete e, rivolgendosi a Fabbri, dichiara: “Michael, gol regolare, gol regolare”.