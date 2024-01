Inter, paradossale abbondanza a destra senza Cuadrado: tutte le coppie

Inter senza Cuadrado non significa Inter senza esterni destri, visto che Inzaghi può (ancora) contare su numerose opzioni e tutte interessanti. Alcune si conoscono già da tempo, altre potrebbero essere testate, senza emergenza, nelle prossime partite. A partire da Monza-Inter

BATTERIA DESTRA – L’assenza prolungata di Juan Cuadrado crea una situazione paradossale in casa nerazzurra. Le opzioni di Simone Inzaghi sulla fascia destra sono comunque numerose. E tutti i possibili incastri non fanno sentire la mancanza del colombiano. La prima scelta da quinto destro a tutta fascia resta Denzel Dumfries, che vede aggiungersi Tajon Buchanan alle gerarchie. Più difensivo il primo, più offensivo il secondo. Alla nuova coppia Dumfries-Buchanan va sempre aggiunto il jolly Matteo Darmian, che è molto più di un piano B. Darmian è una valida opzione anche come terzo destro in difesa, dove Benjamin Pavard è la prima scelta ma all’occorrenza è in grado di giocare anche da quinto di centrocampo. Senza scomodare gli altri profili ibridi “bilaterali”, Yann Bisseck completa il lato destro dell’Inter di Inzaghi in difesa. Ricapitolando, anche senza Cuadrado questa è la batteria di esterni destri a disposizione di Inzaghi: Dumfries, Buchanan, Darmian e Pavard. Tante opzioni, tantissimi incastri: da Pavard-Dumfries a Bisseck-Buchanan passando sia per Pavard-Buchanan e Pavard-Darmian sia per Darmian-Dumfries e Darmian-Buchanan ma anche Bisseck-Dumfries e Bisseck-Darmian, e perfino Bisseck-Pavard. L’Inter di Inzaghi a destra oggi è ben coperta anche senza Cuadrado, che tornerà (?) ad aprile…