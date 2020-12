Inter, Zhang ha preso parte all’incontro: no investimenti! Ribadita strategia

Steven Zhang presidente Inter

L’Inter oggi si è ritrovata ad Appiano Gentile per avviare la preparazione in vista del Crotone (vedi articolo), ma anche per discutere delle strategie future. Dall’incontro tra Conte e i dirigenti sono scaturite alcune priorità (vedi articolo), ma anche la strategia da mettere in atto per far fronte a un contesto economico particolare. Di seguito quanto rivelato da Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24”

STRATEGIE – L’Inter ha le idee chiare sulle strategie future: «L’incontro che si è tenuto ad Appiano è stato fatto alla presenza di Steven Zhang, collegato in video conferenza dalla Cina. Erano presenti entrambi i direttori sportivi, quindi Antonello e Marotta insieme a Conte, Oriali e Ausilio. In questo tavolo intanto è stata ribadita l’unità di intenti. Poi la necessità di far fronte a un contesto economico particolare, per cui è stata ribadita la decisione di non effettuare investimenti in questo mercato di gennaio».

SINTONIA – All’Inter c’è sintonia: «C’è inoltre la necessità di ridurre i costi operativi, quindi vuol dire che potrebbe essere necessaria qualche operazione in uscita. Per esempio Nainggolan. C’è la volontà di proseguire tutti insieme in sintonia e di andare fino in fondo cercando di fare il meglio possibile. Non è stata una riunione di mercato. Quindi non sono usciti nomi nuovi di mercato proprio in virtù della strategia che verrà messa in atto», queste le parole di Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24”.