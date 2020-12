Inter e Conte al summit di mercato, due prioritÃ  sul tavolo – Sky

Inter e Conte al summit di mercato, due priorità sul tavolo – Sky

Antonio Conte Inter

Oggi l’Inter è tornata al lavoro, ma si svolge soprattutto l’incontro di mercato tra Antonio Conte e i dirigenti: sul tavolo ci sono in particolar modo due priorità

Oggi l’Inter è tornata al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato contro il Crotone, ma oltre al lavoro sul campo si è cominciato a pianificare anche quello per il prossimo mercato. Si sono infatti rivisti Antonio Conte con i dirigenti per parlare delle prossime mosse sul mercato. C’è piena sintonia tra le parti sulla volontà di rafforzare la squadra, ma c’è anche consapevolezza che il momento impone un mercato autofinanziato senza poter fare grossi investimenti. Si penserà quindi a cedere alcuni giocatori fuori dal progetto come Eriksen o Nainggolan per fare cassa e si cercheranno anche alcune occasioni come fatto l’anno scorso con Moses o Young. In particolar modo però ci sarebbero due priorità, il tecnico vuole un centrocampista e un attaccante e la società cercherà di accontentarlo nelle prossime settimane. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”.