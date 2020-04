Inter, Suning Real Estate nuovo partner ufficiale: i dettagli dell’accordo

Inter e Suning Real Estate insieme: da ora il club nerazzurro ha siglato un nuovo accordo commerciale con l’importante società asiatica

DICHIARAZIONE UFFICIALE – L’Inter trova un nuovo importante partner legato alla proprietà. Si tratta di Suning Real Estate. Il comunicato è stato pubblicato su Weibo, in cui si rende noto. “Suning Real Estate è diventato ufficialmente partner ufficiale autorizzato dell’Inter Milan Football Club. Le due (società, ndr) lavoreranno insieme per creare una bella comunità vivente che combina stile italiano ed esperienza di cultura sportiva. Aderendo all’obiettivo di perseguire costantemente standard sempre più elevati di potenza del prodotto e potenza del servizio, Suning Real Estate utilizzerà le caratteristiche culturali uniche dell’Inter e il concetto di design creativo di INTER DESIGN per sviluppare la modalità operativa di scene innovative e integrare l’estetica italiana con la cultura“.