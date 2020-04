Ceferin: “Omaggio a Inter Campus: calcio deve avere ruolo sociale”

È di oggi la notizia del nuovo progetto di Inter Campus e UEFA Foundation per l’Africa. Nel comunicato ufficiale si leggono anche le dichiarazioni di Aleksander Ceferin, presidente della UEFA. Di seguito le sue parole

OMAGGIO – Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha commentato il nuovo progetto al fianco di Inter Campus per l’Africa subsahariana (vedi qui). Le sue parole: «Avendo avuto l’opportunità di essere coinvolto personalmente in vari progetti, ho capito che il calcio è uno strumento estremamente potente. Che si tratti di campi profughi in tutto il mondo, nelle periferie in difficoltà delle città europee o nelle zone di conflitto dimenticate, tutte le attività sostenute dalla Fondazione UEFA per l’infanzia hanno rafforzato il mio desiderio di vedere il calcio europeo assumere il suo ruolo nello sviluppo sociale dei giovani tutti nel mondo. Vorrei anche rendere omaggio a questo proposito all’FC Internazionale Milano che, attraverso l’Inter Campus, ha lavorato instancabilmente per migliorare la vita dei bambini in modo che abbiano la possibilità di sognare un futuro migliore».

